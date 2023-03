3. Liga: Sport-Club Freiburg II – SV Wehen Wiesbaden (Mittwoch, 19:00 Uhr)

Mit der Zweitvertretung des Sport-Club spielt Wiesbaden am Mittwoch gegen ein formstarkes Team. Ist die Mannschaft von Coach Markus Kauczinski auf die Überflieger vorbereitet? Freiburg II schlug den FC Ingolstadt 04 am Sonntag mit 1:0 und hat somit Rückenwind. Am letzten Sonntag verlief der Auftritt der SV Wehen Wiesbaden ernüchternd. Gegen den 1. FC Saarbrücken kassierte man eine 0:2-Niederlage. Im Hinspiel hatte Wiesbaden die Nase vorn und verbuchte einen 3:1-Sieg.