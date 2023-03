XFL: Battlehawks jubeln vor Rekordkulisse gegen Renegades

Am 4. Spieltag der XFL feiern die St. Louis Battlehawks ihre Heimpremiere mit einem Rekord. Auch sportlich klappt es gegen die Arlington Renegades beim ersten Heimspiel.

Was für ein Heimauftakt für die St. Louis Battlehawks!

Vier Spieltage mussten die Fans auf das erste Heimspiel im The Dome at America‘s Center warten, aber es hat sich gelohnt. Mit 24:11 feierte das Team von Headcoach Jonathan Hayes gegen die Arlington Renegades den dritten Saisonsieg.

Und das Publikum kam in Scharen, um diesen ersten Heimerfolg mit dem Team zu feiern. 38.310 Fans trugen ihr Team zum Sieg. Damit wurde der XFL -Zuschauerrekord aus dem Jahr 2020 gebrochen. Zudem ist es ein genereller Besucherrekord für eine professionelle Football-Liga im Frühjahr. „Wir wollten das erste Heimspiel gewinnen. Das bedeutet uns sehr viel“, zeigte sich Hayes nach dem Match erleichtert.

Im zweiten Viertel kamen auch die Gäste zu ihren ersten Punkten - ebenfalls per Fieldgoal. Taylor Russolino erzielte den Ausgleich. Aber direkt danach zeigte Battlehawks-Quarterback A.J. McCarron sein ganzes Können und führte die Offense über das Feld. Zusammen mit der folgenden Two-Point-Conversion ging es mit einer 11:3-Führung in die Halbzeit.

Battlehawks marschieren zum Sieg

Diese Führung gaben die Gäste nicht mehr aus der Hand. Ein weiterer Touchdown in Durchgang drei erhöhte auf 17:3 für die Hausherren. Im Schlussviertel wurde es dann nochmal ein kleiner Schlagabtausch. Sowohl die Battlehawks als auch die Renegades brachten den Ball jeweils einmal in die Endzone. Der Sieg der Hausherren war jedoch nie in Gefahr.