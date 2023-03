La Liga: VAR und ter Stegen retten Barca-Sieg in Bilbao

Der FC Barcelona macht einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft. Trotz wackeliger Vorstellung und dank eines glänzenden Marc-André ter Stegen zittert Barca den Sieg in Bilbao über die Zeit.

Der FC Barcelona siegte am Sonntag bei Athletic Bilbao 1:0 (1:0) und stellte den alten Vorsprung von neun Punkten gegenüber Rivale Real Madrid wieder her. Die Königlichen hatten am Samstag mit einem 3:1 (2:1) gegen Espanyol Barcelona vorgelegt.