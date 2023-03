Biathlon: Italien-Star Wierer sorgt mit Beichte für Überraschung

Dorothea Wierer absolviert eine starke Saison und befindet sich weit vorne im Gesamtweltcup. In Östersund überrascht sie nun jedoch mit einem tiefen Einblick in ihre Gefühlswelt.

Es läuft in dieser Saison für Biathlon-Beauty Dorothea Wierer.

Derzeit steht die Italienerin auf dem zweiten Platz im Gesamt-Weltcup und hat bereits drei Rennen gewonnen. Jüngst gewann sie in Östersund erst das Einzelrennen und zum Abschluss auch noch das Massenstart-Rennen .

Sie habe sich „nicht so sicher“ gefühlt, weswegen sie auch „sehr langsam geschossen“ habe. „Ich habe mich darauf konzentriert, ohne Fehler zu schießen“, schilderte sie.

Wierer gesteht Selbstzweifel

Zudem offenbarte die zweimalige Gesamtweltcupsiegerin, dass sie trotz der starken Leistungen alles andere als selbstbewusst ist: „Von außen mag es nicht so aussehen, aber sie können meinen Trainer fragen. Er habe noch nie einen Sportler mit so geringem Selbstvertrauen getroffen, der so gute Ergebnisse erzielt.“