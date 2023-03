Bundesliga: SV Werder Bremen – Bayer 04 Leverkusen, 2:3 (1:1)

Im Spiel von Bremen gegen Bayer gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des Teams von Trainer Xabier Alonso Olano. Die Ausgangslage sprach für Leverkusen, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Im Hinspiel waren die Teams mit einer 1:1-Punkteteilung auseinandergegangen.