Flick sortiert Müller aus - Chancen für Musiala und Wirtz

Flick will im Vorfeld der Heim-EM 2024 wieder für Begeisterung in Deutschland sorgen. "Wenn zum Beispiel Jamal Musiala oder Florian Wirtz am Ball sind, geht ein Raunen durchs Stadion", sagte er. Dies soll auch bei der Nationalmannschaft passieren, dem 20 Jahre alten Musiala und dem ein Jahr jüngeren Wirtz gehört die Zukunft im deutschen Team.