DFB-Team: Flick trifft Müller-Entscheidung bei der Nationalmannschaft

Wie der Bundestrainer in einem Interview mit dem kicker verraten hat, wird Thomas Müller in den nächsten Monaten nicht im DFB-Aufgebot stehen.

Musiala, Wirtz und Havertz im Fokus

Der Bundestrainer möchte seinen Fokus mit Blick auf die Heim-EM weiter auf Talente wie Jamal Musiala und Florian Wirtz legen. „Wenn zum Beispiel Jamal Musiala oder Florian Wirtz am Ball sind, geht ein Raunen durchs Stadion“, so Flick.

Mit dem Müller-Verzicht möchte Flick unter anderem auch Platz für Kai Havertz schaffen: „Kai ist ein genialer Fußballer, sehr reflektiert und in seiner Persönlichkeit sehr erwachsen. Unsere Aufgabe ist, dabei zu helfen, dass solche Spieler dann den nächsten Schritt machen und auch in der Nationalmannschaft Verantwortung übernehmen.“

Am kommenden Freitag wird der Bundestrainer verkünden, mit welchem Aufgebot er die ersten beiden Testspiele nach der WM am 25. März in Mainz gegen Peru und am 28. März in Köln gegen Belgien bestreiten wird. Im Juni steigen drei weitere Testspiele.