3. Liga: Borussia Dortmund II – SG Dynamo Dresden, 1:3 (0:3)

Kaum war der Anpfiff ertönt, ging es vor 13.550 Zuschauern bereits flott zur Sache. Stefan Kutschke stellte die Führung des Gasts her (6.). Dresden machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Jakob Lemmer (8.). Per Elfmeter erhöhte Kutschke in der 17. Minute seine Torausbeute an diesem Tag auf zwei Treffer – 3:0 für SG Dynamo Dresden. Can Özkan musste nach nur 18 Minuten vom Platz, für ihn spielte Falko Michel weiter. Dynamo Dresden gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Jan Zimmermann schickte Ted Tattermusch aufs Feld. Abdoulaye Kamara blieb in der Kabine. Für das 1:3 des BVB II zeichnete Justin Njinmah verantwortlich (53.). Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Markus Anfang, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Kyu-Hyun Park und Manuel Schäffler kamen für Dennis Borkowski und Kutschke ins Spiel (68.). Jan Zimmermann wollte Dortmund II zu einem Ruck bewegen und so sollten Prince Adu-Addae Junior Aning und Moses Otuali eingewechselt für Tom Rothe und Njinmah neue Impulse setzen (83.). Obwohl Dresden nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Borussia Dortmund II zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:1.