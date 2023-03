Bundesliga: Sport-Club Freiburg – TSG 1899 Hoffenheim, 2:1 (1:0)

Das Match war erst wenige Momente alt, als vor 33.500 Zuschauern bereits der erste Treffer fiel. Maximilian Eggestein war es, der in der fünften Minute zur Stelle war. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte Schiedsrichter Osmers (Hannover) die Akteure in die Pause. Angelo Stiller schoss für die TSG 1899 Hoffenheim in der 48. Minute das erste Tor. In der 65. Minute stellte der Sport-Club Freiburg personell um: Per Doppelwechsel kamen Noah Weißhaupt und Kiliann Sildillia auf den Platz und ersetzten Vincenzo Grifo und Lukas Kübler. Ozan Kabak erwies der TSG einen Bärendienst, als er in der 84. Minute mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. Ritsu Doan wurde zum Helden des Spiels, als er den SC mit einem Treffer kurz vor dem Abpfiff (89.) doch noch in Front brachte. Christian Streich nahm mit der Einwechslung von Yannik Keitel das Tempo raus, Doan verließ den Platz (90.). Unter dem Strich verbuchte Freiburg gegen Hoffenheim einen 2:1-Sieg.