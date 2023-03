Anzeige

Kranker Wellinger überzeugt in Oslo - Youngster überrascht bei Holmenkollen-Premiere

Wellinger als bester DSV-Adler auf Platz acht © AFP/SID/JURE MAKOVEC

SID

Einer Erkältung zum Trotz kämpft sich Weltmeister Andreas Wellinger in Oslo in die Top Ten. Ein deutscher Youngster überrascht mit der nächsten guten Leistung am Holmenkollen.

Skispringer Andreas Wellinger ist trotz einer Erkältung beim Weltcup in Oslo in die Top Ten geflogen.

Der seit Tagen angeschlagene WM-Zweite von Planica belegte am Holmenkollen als bester DSV-Adler Rang acht. Der Tagessieg ging an den Österreicher Stefan Kraft, der seine Führung in der Raw-Air-Gesamtwertung ausbaute.

Wellinger hatte schon Samstag als Fünfter der Erkältung eindrucksvoll getrotzt.

Youngster Lisso überrascht

„Aus dem Krankenbett heraus hat ihm etwas die Substanz gefehlt - aber das waren sehr gute Sprünge“, sagte Bundestrainer Stefan Horngacher. Karl Geiger, am Samstag als Dritter noch auf dem Podest, musste sich mit dem zwölften Rang begnügen und landete hinter Markus Eisenbichler (9.).

Für eine Überraschung sorgte Justin Lisso. Der 23-Jährige erreichte bei seiner Holmenkollen-Premiere erst zum dritten Mal in seiner Karriere einen zweiten Durchgang und wurde am Ende 13. Stephan Leyhe sammelte als 30. noch einen Punkt, Constantin Schmid (37.) und Philipp Raimund (43.) gingen leer aus.