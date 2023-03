Bundesliga: Hoffenheim neues Bundesliga-Schlusslicht

Die Talfahrt geht weiter: Die TSG Hoffenheim ist nach der siebten Pleite in Folge ans Tabellenende der Bundesliga gestürzt! (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Die abstiegsbedrohten Kraichgauer haben am Sonntag mit 1:2 (0:1) beim SC Freiburg im Baden-Derby verloren. Maximilian Eggestein brachte den SCF früh in Führung (5.). Ex-Bayern-Spieler Angelo Stiller glich schnell nach dem Seitenwechsel für Hoffenheim aus. Rits Doan schoss in der 89. Minute den späten Siegtreffer für Freiburg. Kurz vor dem Treffer von Doan sah Ozan Kabak die Gelb-Rote-Karte (84.) (DATEN: Die Ergebnisse der Bundesliga)