3. Liga: SV Wehen Wiesbaden – 1. FC Saarbrücken, 0:2 (0:0)

Arthur Lyska musste nach nur 16 Minuten vom Platz, für ihn spielte Mohamed Amsif weiter. Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Markus Kauczinski schickte John Iredale aufs Feld. Kianz Froese blieb in der Kabine. Wenig später kamen Adriano Grimaldi und Tobias Jänicke per Doppelwechsel für Marvin Cuni und Julian Günther-Schmidt auf Seiten von Saarbrücken ins Match (74.). Die 5.813 Zuschauer mussten sich lange gedulden. Die Mannschaften geizten bis zur 81. Minute mit Toren. Erst dann brachte Grimaldi die Elf von Trainer Rüdiger Ziehl mit 1:0 in Führung. Kasim Rabihic stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 2:0 für die Gäste her (86.). Schlussendlich reklamierte der 1. FC Saarbrücken einen Sieg in der Fremde für sich und wies Wiesbaden mit 2:0 in die Schranken.