3. Liga: FC Ingolstadt 04 – Sport-Club Freiburg II, 0:1 (0:0)

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Mit einem Doppelwechsel holte Thomas Stamm Oscar Wiklöf und Julian Guttau vom Feld und brachte Patrick Lienhard und Julian Stark ins Spiel (64.). Mit Patrick Schmidt und Pascal Testroet nahm Guerino Capretti in der 77. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Moussa Doumbouya und Justin Butler. Gefeierter Mann des Spiels war Robert Wagner, der Freiburg II mit seinem Treffer in der 87. Minute den Vorsprung brachte. Am Ende hieß es für den Sport-Club Freiburg II: drei Punkte auf des Gegners Platz durch einen Auswärtserfolg beim FCI.

Ingolstadt führt mit 35 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Die Gastgeber verbuchten insgesamt zehn Siege, fünf Remis und elf Niederlagen. In den letzten fünf Begegnungen holte der FC Ingolstadt 04 insgesamt nur vier Zähler.

Mit dem Erfolg macht es sich der Sport-Club weiter in der Aufstiegsregion bequem. Prunkstück von Freiburg II ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst 22 Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Der Sport-Club Freiburg II knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte der Sport-Club 16 Siege, sechs Unentschieden und kassierte nur vier Niederlagen. Freiburg II scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.