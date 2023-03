2. Liga: Holstein Kiel – SSV Jahn Regensburg, 1:2 (1:1)

Holstein Kiel bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Kaan Caliskaner für den Ausgleich sorgte (45.). In der Nachspielzeit schockte Steven Skrzybski Regensburg, als er das Führungstor für die Störche erzielte (45.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Mit einem Doppelwechsel wollte Kiel frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Marcel Rapp Fiete Arp und Finn Porath für Kwasi Okyere Wriedt und Lewis Holtby auf den Platz (68.). Gleich drei Wechsel nahm der SSV Jahn Regensburg in der 69. Minute vor. Joshua Mees, Blendi Idrizi und Andreas Albers verließen das Feld für Christian Viet, Minos Gouras und Prince Osei Owusu. Zum spielentscheidenden Akteur avancierte Owusu, der mit seinem Treffer in der 87. Minute die späte Führung der Mannschaft von Mersad Selimbegovic sicherstellte. Schließlich sprang für den Gast gegen Holstein Kiel ein Dreier heraus.