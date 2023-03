DHB-Team verliert erneut gegen Weltmeister Dänemark

Deutschlands Handballer haben auch ihr zweites Testspiel gegen Dänemark verloren. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason unterlag dem Weltmeister am Sonntag in Hamburg mit 21:28 (10:14), schon am Donnerstag hatte es eine Niederlage (23:30) gegeben. Für das deutsche Team waren es die ersten Länderspiele nach Platz fünf bei der WM im Januar.