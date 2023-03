Regensburg beendet Talfahrt: „Schöner, dreckiger Sieg“

Jahn Regensburg hat in der 2. Fußball-Bundesliga seine Talfahrt beendet und kam bei Holstein Kiel zu einem glücklichen 2:1 (1:1).

Jahn Regensburg hat in der 2. Fußball-Bundesliga seine Talfahrt beendet. Das Team von Trainer Mersad Selimbegovic kam bei Holstein Kiel zu einem glücklichen 2:1 (1:1) und verbesserte sich auf den Relegationsplatz. Für den SSV war es nach zehn Spielen ohne Sieg das dringend benötigte Erfolgserlebnis. Seit einem 2:1 im Oktober gegen Sandhausen hatte der Jahn zuletzt nur zwei von 30 möglichen Punkten geholt.

Kaan Caliskaner brachte den SSV in der 45. Minute überraschend in Führung, Steven Skrzybski (45.+4) glich kurz vor dem Wechsel noch aus. Prince Osei Owusu sorgte in der 87. Minute für den umjubelten Siegtreffer der Regensburger.