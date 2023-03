Brutales Foul! Max Eberl fordert Rot - doch Effenberg bremst im Doppelpass

„Wir reden ganz anders, wenn er den Knöchel durchtritt“,

Cigerci war an der Mittellinie in der 22. Minute mit gestrecktem Bein in den Zweikampf gesprungen. Er erwischte dabei zwar auch den Ball leicht, traf seinen Gegenspieler mit offener Sohle aber auch am Knöchel und Fuß. Schiedsrichter Benjamin Cortus hatte aus kurzer Distanz beste Sicht und entschied auf Gelb.