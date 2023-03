Nagelsmann mit besonderer Belohnung für Bayern-Stars - das gabs zuletzt selten

Anzeige

"Zu viel Freestyle!" Nagelsmann bemängelt Struktur in Schlussphase

Julian Nagelsmann belohnt seine Stars für zwei wichtige Siege in der Champions League und in der Bundesliga.

Julian Nagelsmann gönnt den Stars des FC Bayern nach dem torreichen 5:3-Sieg gegen den FC Augsburg eine Pause.

Nach Informationen von SPORT1 bekommen die Spieler am Montag und Dienstag frei. Zuletzt hatte der Trainer sein Team in den Wochen mit nur einem Spiel häufig nach nur einem trainingsfreien Tag wieder an die Säbener Straße bestellt.

Mit der Maßnahme belohnt Nagelsmann die Truppe nun für die wichtigen Siege gegen Paris Saint-Germain und den FCA. Bayern hatte am Mittwoch den Viertelfinaleinzug in der Champions League klar gemacht und beim 5:3 gegen die Augsburger einen Zwei-Punkte-Vorsprung an der Spitze der Liga herausgespielt.

FC Bayern profitiert von BVB-Patzer

Die Münchner profitierten dabei von dem ersten Punktverlust von Verfolger von Borussia Dortmund im Jahr 2023 - der BVB war beim Remis im Revierderby gegen Schalke nicht über ein 2:2 hinausgekommen. (KOMMENTAR: Das war überheblich, BVB!)