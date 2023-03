DSV mit achtköpfigem Aufgebot zum alpinen Weltcup-Finale

Der Deutschen Skiverband (DSV) wird beim Weltcup-Finale der Alpinen ab Mittwoch in Soldeu/Andorra mit einem achtköpfigen Aufgebot vertreten sein.

Der Deutschen Skiverband (DSV) wird beim Weltcup-Finale der Alpinen ab Mittwoch in Soldeu/Andorra mit einem achtköpfigen Aufgebot vertreten sein. Ausfallen wird Alexander Schmid, der sich am vergangenen Mittwoch im Training einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. Der Parallel-Weltmeister wäre für den letzten Riesenslalom der Saison qualifiziert gewesen.

Startberechtigt beim Weltcupfinale sind in den jeweiligen Disziplinen alle Läuferinnen und Läufer, die unter den ersten 25 in der aktuellen Weltcup-Wertung platziert sind oder 500 Punkte oder mehr im Gesamtweltcup haben. Dazu kommen die jeweiligen Erstplatzierten der Olympischen Spiele sowie der Weltmeisterschaften und der Junioren-Weltmeisterschaften, sofern sie nicht anderweitig qualifiziert sind.

Emma Aicher (Mahlstetten) und Jessica Hilzinger (Oberstdorf) hatten sich am Samstag beim Slalom im schwedischen Are als letzte Deutsche für das Weltcup-Finale qualifiziert. Aicher schob sich als starke Elfte noch auf Rang 20 im Weltcup vor, Hilzinger behauptete durch Rang 20 gerade noch ihre Position als 25. im Weltcup. - Das deutsche Aufgebot für das alpine Weltcup-Finale in Soldeu/Andorra (15. bis 19. März):