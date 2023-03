Anzeige

Handball, EHF Euro Cup: Deutschland erneut ohne Chance gegen Dänemark Erneute Packung für DHB-Team

DHB-Kritik nach WM-Aus: "War nur gutes Mittelmaß"

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft verliert auch das zweite Spiel im EHF Euro Cup gegen Dänemark. Dabei offenbart sich erneut der deutsche Angriff als Problem. Das Spiel zum Nachlesen.

Die deutsche Mannschaft war drei Tage nach der 23:30-Niederlage in Dänemark auch im Rückspiel chancenlos.

In Hamburg verlor das DHB-Team gegen den amtierenden Weltmeister mit 21:28 (10:14) und und kassierte zehn Monate vor der Heim-EM einen deutlichen Stimmungsdämpfer.

Bester deutscher Werfer vor 12.123 Zuschauern in der ausverkauften Barclays Arena im Hamburger Volkspark war Juri Knorr mit neun Treffern.

Weltklasse bewies allerdings einzig Andreas Wolff. Mit seinen Paraden verhinderte der Schlussmann ein Debakel gegen die Dänen, die ohne acht Weltmeister in Hamburg aufliefen.

Deutschland lässt nach starkem Start gegen Dänemark nach

Vor allem in der Offensive blieb die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) vieles schuldig und konnte nur phasenweise an die starken Leistung bei der WM im Januar anknüpfen. Auch in der Abwehr hatten Kapitän Johannes Golla und Co. große Probleme mit den wieselflinken dänischen Angreifern.

„Man hat auf jeden Fall gesehen, dass wir aus den Fehlern, die wir gemacht haben, nicht so richtig viel gelernt haben“, sagte Rückraumspieler Paul Drux: „Wir machen uns das Leben auch vorne schwer, indem wir die Bälle einfach wegwerfen.“

Dabei startete Deutschland deutlich konzentrierter als noch drei Tage zuvor und lag von Beginn an vorn. Doch je länger das Spiel dauerte, desto besser kamen die Dänen ins Rollen.

Zudem ließen Golla und seine Mitspieler erneut zahlreiche Großchancen ungenutzt, so dass auf einer 5:4-Führung binnen kürzester Zeit ein 5:9-Rückstand wurde. Erst ein Knorr-Treffer vom Siebenmeterpunkt beendete die zwölfminütige Torflaute.

„Mehr Bewegung“ verlangte Gislason in einer Auszeit: „Wir müssen mehr mit Kreuzungen arbeiten.“ Dies taten seine Spieler nun - und blieben bis zur Pause auch durch einige freche Treffer von Lukas Stutzke in Schlagdistanz.

„Wir haben in der Abwehr viele Sachen gut gemacht, aber es ist unglaublich schwierig, die flinken Dänen immer wieder zu stoppen“, sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer zur Pause und lobte die „tolle Leitung“ von Keeper Wolff. Dennoch gab er auch zu: „Wir hatten ein knapperes Ergebnis angepeilt.“

Deutsche Offensive schwächelt auch in der zweiten Halbzeit

Knapper wurde es zu Beginn der zweiten Abschnitts, zumindest kurzzeitig. Als Golla auf 14:16 (36.) verkürzte, durften die Zuschauer auf eine enge Schlussphase hoffen.

Doch in der Folge blieb das deutsche Team erneut zehn Minuten lang ohne eigenen Treffer und musste Dänemark auf 14:20 (45.) ziehen lassen. Die Partie war entschieden.

Die Vergleiche mit dem Team von Nationaltrainer Nikolaj Jacobsen zum Programm des EHF Euro Cups, an dem neben Deutschland und Dänemark mit Europameister Schweden und dem EM-Zweiten Spanien die vier bereits für die EM 2024 qualifizierten Teams teilnehmen.

Die deutsche Mannschaft hatte zuvor schon gegen Schweden (33:37) und in Spanien (31:32) gespielt. Die Rückspiele gegen diese beiden Teams stehen Ende April auf dem Programm.

Das Spielgeschehen zum Nachlesen im Ticker auf SPORT1.

+++ Bitter verabschiedet +++

Nach der Partie wird es auf der Platte etwas sentimental, denn Johannes Bitter verabschiedet sich von der Nationalmannschaft. „Es war eine wahnsinnig tolle Zeit“, sagt er über das Hallenmikrofon und ergänzt, „die 175 Länderspiele waren für mich immer eine Gänsehaut-Atmosphäre und sind ein riesiges Privileg. Danke für 21 Jahre Nationalmannschaft.“ Bundestrainer Alfred Gislason würdigt den Torwart als einen der „großen Spielern in der Geschichte“.

Zudem verkündet der DHB, dass Bitter und seine Partnerin Anna Lörper, die auf 246 Partien für die Handball-Nationalmannschaft kommt, Botschafter für die EM 2024 in Deutschland sind.

+++ Deutschland - Dänemark 21:28 (60.) +++

Schlusspfiff! Knorr trifft kurz vor dem Ende nochmal und stellt den Endstand her.

+++ Deutschland - Dänemark 20:28 (59.) +++

Wieder ist es der Spielmacher der Rhein-Neckar Löwen. Er erzielt sein achtes Tor der Partie und ist damit der beste Scorer des heutigen Spiels.

+++ Deutschland - Dänemark 19:27 (58.) +++

Knorr trifft mit einem schönen Stemmwurf ins Tor.

+++ Deutschland - Dänemark 18:25 (55.) +++

Die Dänen lassen nun etwas nach. Die sich nun bietenden Lücken nutzen erst Drux und dann Häfner, um den Abstand nicht größer werden zu lassen.

+++ Deutschland - Dänemark 16:23 (52.) +++

Endlich! Dahmke erzielt das erste deutsche Feldtor seit der 35. (!) Minute. Dennoch dreht dem Team eine herbe Packung.

+++ Deutschland - Dänemark 15:23 (49.) +++

Es ist wirklich ideenlos, was das DHB-Team offensiv zeigt. Sie erspielen sich keine Lücke und kommen zu keiner klaren Torchance. Deswegen beendet der Bundestrainer auch das Experiment mit dem siebten Feldspieler. Auf der anderen Seite ist auch die Defensive nicht mehr so kompakt, sodass Dänemark sich weiter absetzen kann.

+++ Deutschland - Dänemark 15:20 (46.) +++

Die deutsche Mannschaft nimmt nun den siebten Feldspieler mit dazu, um die erneute Torflaute zu beenden. Knorr beendet diese vom 7-Meter-Strich, was eine Auszeit der Dänen zur Folge hat.

+++ Deutschland - Dänemark 14:19 (43.) +++

Es entwickelt sich hier gerade zu einem Duell der Torhüter. Nielsen und Wolff stehen stehen beide bei starken 36 Prozent Fangquote.

+++ Deutschland - Dänemark 14:18 (39.) +++

Nun kommen wieder ein paar Fehler ins deutsche Offensivspiel. Dänemark nutzt das konsequent, um den alten Abstand wieder herzustellen.

+++ Deutschland - Dänemark 13:15 (35.) +++

Die deutsche Mannschaft kommt ordentlich Tempo aus der Pause. Häfner und Stutzke, der heute Werbung für sich macht, verkürzen den Rückstand auf zwei Tore.

+++ Deutschland - Dänemark 11:14 (32.) +++

Knorr eröffnet den Torreigen der zweiten Halbzeit. Nach einem Ballgewinn nutzt er die Unruhe in der gegnerischen Abwehr und hämmert den Ball ins Tor.

+++ Deutschland - Dänemark 10:14 (30.) +++

Halbzeit in Hamburg! Johannes Golla trägt sich kurz vor dem Pausenpfiff in die Torschützenliste ein. Dennoch läuft es offensiv bisher nur schleppend, während die Abwehr in Verbund mit Andreas Wolff eine gute Leistung zeigt.

+++ Deutschland - Dänemark 9:13 (30.) +++

Das DHB-Team ist nach einer Zeitstrafe gegen Simon Hald erstmals in Überzahl. Der Vorteil währt aber nur kurz, denn 13 Sekunden bekommt der eingewechselte Jannik Kohlbacher nach einem Stürmer-Foul ebenfalls eine 2-Minuten-Strafe.

+++ Deutschland - Dänemark 9:13 (28.) +++

Wolff entnervt die Dänen immer mehr. Mittlerweile steht er bei sieben Paraden und sorgt beim dänischen Trainer für Frust.

+++ Deutschland - Dänemark 8:12 (25.) +++

Doppelschlag von Dänemark! Jakobsen trifft erst von Außen und verwandelt kurze Zeit später einen Strafwurf. Der zwischenzeitliche Wurf von Stutzke ging neben das Tor.

+++ Deutschland - Dänemark 8:10 (23.) ++

Wolff hält seine Mannschaft weiter in Schlagweite. So steht er bereits bei fünf Paraden. Auf der anderen Seite übernimmt nun Stutzke die Verantwortung und wirft zwei Tore in Folge.

+++ Deutschland - Dänemark 6:9 (20.) +++

Die knapp zwölfminütige Durststrecke ist durchbrochen. Knorr verwandelt auch seinen zweiten 7-Meter gegen Nielsen.

+++ Deutschland - Dänemark 5:8 (17.) +++

Jetzt ruft Gislason seine Mannschaft zusammen. In der Auszeit fordert er in der Offensive mehr Kreuzungen und wird auch personell wechseln. So kommen nun Lukas Stutzke und Christoph Steiner für Paul Drux und Kai Häfner ins Spiel.

+++ Deutschland - Dänemark 5:7 (17.) +++

Juri Knorr und Co. finden zurzeit keine Lücke in der Deckung. Auch in den 1-gegen-1-Duellen haben sie aktuell das Nachsehen.

+++ Deutschland - Dänemark 5:6 (14.) +++

Dänemark nimmt die erste Auszeit der Partie. Nikolaj Jacobsen ist nicht so ganz zufrieden, wie sich sein Team im Angriff verkauft. In dieselbe Kerbe schlägt auch Alfred Gislason, der sich mehr Konsequenz in der Offensive wünscht.

+++ Deutschland - Dänemark 5:6 (12.) +++

Die deutsche Mannschaft leistet sich vorne nun den ein oder anderen Fehlwurf, sodass Dänemark nun durch Jakobsen erstmals in Führung gehen kann.

+++ Deutschland - Dänemark 4:4 (8.) +++

Nach einer Zeitstrafe gegen Drux gleicht der Weltmeister in Überzahl wieder aus. Erst trifft Emil Jakobsen aus dem gebundenen Spiel, ehe Emil Nielsen mit einem Wurf ins leere Tor das Unentschieden herstellt.

+++ Deutschland - Dänemark 4:2 (7.) +++

Die erste Zwei-Tore-Führung für das DHB-Team! Die zwei Paraden von Andreas Wolff nutzen seine Vorderleute, um die Führung auszubauen. Paul Drux und Kai Häfner sind die Torschützen.

+++ Deutschland - Dänemark 2:2 (4.) +++

Ein munterer Auftakt hier in Hamburg. Beide Teams geben sich keine Blöße und münzen ihre ersten beiden Angriffe direkt in Tore um.

+++ Deutschland - Dänemark 1:0 (2.) +++

Schnelle Führung für das DHB-Team. Juri Knorr zieht den 7-Meter, den er selbst verwandelt.

+++ Anpfiff +++

Nun beginnt das Duell der beiden Mannschaften. Deutschland hat dabei zunächst Anwurf.

+++ Schweigeminute +++

Vor dem Anpfiff der Partie wird den Opfern des Amoklaufs in Hamburg gedacht.

+++ Abschied einer Legende +++

Neben dem sportlichen Wettkampf wird es im Anschluss auch einen Abschied geben. So wird Torwart Johannes Bitter ganz offiziell aus der Nationalmannschaft verabschiedet. Er war Teil der Weltmeister-Mannschaft von 2007 und war zuletzt bei der EM als Ersatz für das Corona-geplagte DHB-Team eingesprungen.

+++ Herzlich Willkommen +++

Hallo und herzlich Willkommen zur Partie zwischen Deutschland und Dänemark. Anwurf der Partie ist um 14.15 Uhr.

---