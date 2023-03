Biathlon: Fehlerfestival kostet Hermann-Wick alle Sieg-Chancen

Biathlon in Östersund: Voigt in den Top 10

Die bei der Heim-WM in Oberhof starke Sophia Schneider fehlte wegen einer Infektion der oberen Atemwege, Janina Hettich-Walz hatte sich nicht für das abschließende Individualrennen qualifiziert. Herrmann-Wick hatte im Einzel am Donnerstag mit Platz drei noch für einen erfolgreichen Auftakt aus deutscher Sicht gesorgt.

Am Samstag war das deutsche Quartett mit Hettich-Walz, Kebinger, Voigt und Herrmann-Wick auf Rang drei gelandet und hatte damit den Sieg im Staffelweltcup verpasst. Bereits am Donnerstag beginnt am Holmenkollen in Oslo das Weltcupfinale. Die Frauen steigen am Freitag (15.20 Uhr) mit dem 7,5-km-Sprint ein.