Bundesliga: Emotionaler Eberl-Auftritt im Doppelpass - "Einfach eine Lüge!"

Nicht nur Eberls Glaubwürdigkeit wird hinterfragt, sondern auch seine psychische Krankheit, wegen der er seinen Job bei Gladbach aufgab. Aufgeben musste, wie er am Sonntag nach dem 3:0-Erfolg von RB Leipzig gegen seinen Ex-Klub bei einem emotionalen Auftritt im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 immer wieder betonte.

Max Eberl wird emotional: „Das ist einfach eine Lüge!“

„Das ist einfach eine Lüge! Jeder kann zu meiner Entscheidung seine Meinung äußern. Damit muss und werde ich auch leben. Aber diese Verknüpfung, dass man sagt, ich hätte diesen Wechsel so herbeigeführt, das ist absurd. Und das ist das, was einen trifft als Mensch“, schimpfte Eberl.

„Jeder Mensch hat seine eigenen Werte und Tugenden und seine Moral“, ergänzte Eberl. „Ich wurde gestern auf einem Plakat gefragt, ob ich noch in den Spiegel schauen kann. Ja, ich kann jeden Morgen in diesen Spiegel gucken, weil ich alles genau so gemacht habe, weil ich es machen musste. Das tut dann schon weh.“