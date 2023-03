Bundesliga: Derby-Aufreger um Bülter gegen BVB - "das wäre ein Alptraum"

In der 50. Spielminute beim 2:2 im Revierderby traf Marius Bülter zum 1:1 gegen den BVB - und setzte danach unfreiwillig zu einer Flugshow an. Nachdem er den Ball über die Linie gedrückt hatte, drehte er nach links zum Jubel ab und verließ das Spielfeld.

Unmittelbar hinter der Torauslinie kam ihm dann plötzlich der Stangenarm einer beweglichen Kamera in die Quere. Bülter stürzte, reagierte aber zumindest noch geistesgegenwärtig.

Max Eberl: „Das wäre ein Alptraum“

„Wenn sich ein Spieler da verletzt, wäre das ein Alptraum“, sagte Leipzigs Geschäftsführer Max Eberl im Stahlwerk Doppelpass . „Das wäre fatal gewesen“, pflichtete ihm Schalkes Trainer Thomas Reis bei Bild bei. „Da muss man in Zukunft schon aufpassen.“

„Das war auch eine Szene, die in den Katakomben diskutiert wurde. Da ging es auch heiß her und es wurde die Frage gestellt, wer dafür zuständig ist“, erzählte Berger.

Die Schiedsrichter, die bekanntlich Dinge wie Tornetze kontrollieren, jedenfalls nicht, wie Marco Fritz erklärte. „Für die Aufbauten der Kameras sind wir nicht zuständig. Ich vermute, da werden am Ende mit der DFL die Standorte ausgemacht, wo sie stehen können. Warum die Kamera da in diesem Moment so tief hängt, weiß ich nicht. Die wird ja auch bedient oder kann bedient werden. Ich weiß nicht, wo der Kameramann da gerade war“, hielt der Referee beim Duell der Erzrivalen fest.