Odermatt erneut in Führung

Kranjska Gora (SID) - Der Schweizer Ski-Star Marco Odermatt steht vor seinem elften Weltcupsieg in dieser Saison. Beim zweiten Riesenslalom im slowenischen Kranjska Gora liegt der Doppel-Weltmeister und Olympiasieger nach dem ersten Durchgang 0,29 Sekunden vor Kombi-Weltmeister Alexis Pinturault aus Frankreich und 0,47 Sekunden vor Slalom-Weltmeister Henrik Kristoffersen aus Norwegen. Beim Riesenslalom am Samstag hatte dieses Trio in dieser Reihenfolge die ersten drei Plätze belegt.