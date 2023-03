Biathlon: Deutsches Wunderkind deklassiert die Konkurrenz

Mit dem Sieg in der Verfolgung holt Biathlon-Juwel Selina Grotian ihr viertes Gold bei der Junioren-WM. Dabei deklassiert sie die internationale Konkurrenz.

Selina Grotian wurde auch in der Verfolgung Weltmeisterin und krönte damit ihre Leistungen in Kasachstan.

Denn zuvor schon hatte die 18-Jährige Gold im Mixed, in der Staffel und im Sprint geholt.

Grotian baut Vorsprung aus

Dort baute sie dann ihren Vorsprung noch weiter aus und hatte am Ende trotz vier Schießfehler 1:13,1 Minuten Vorsprung auf die zweitplatzierte Jeanne Richard aus Frankreich. Dritte wurde die Norwegerin Tuva Aas Strate (1:22,7 Minuten zurück).

Für Grotian ist diese Saison noch nicht zu Ende. In der kommenden Woche wartet ein weiteres Highlight auf den Teenager aus Garmisch-Partenkirchen.

Sie darf beim Weltcup-Finale am Holmenkollen in Oslo an den Start gehen.