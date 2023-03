Kombination: Schmid erneut auf Podestkurs - Riiber führt

Kombinierer Julian Schmid hat beim Weltcup in Oslo nach einem guten Sprung erneut Chancen auf das Podest. Einen Tag nach seinem zweiten Platz flog der Oberstdorfer am Holmenkollen auf 121,0 m und geht als Vierter in den Langlauf über zehn Kilometer (13.45 Uhr/ZDF und Eurosport). In Führung liegt erneut Jarl Magnus Riiber aus Norwegen, der mit weniger Anlauf auf 125,0 m kam.