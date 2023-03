21 Jahre nach Debüt! Deutsche Handball-Legende wird verabschiedet

Wenn Johannes Bitter am Sonntag in Hamburg offiziell aus der Handball-Nationalmannschaft verabschiedet wird, endet eine große Länderspiel-Karriere

Nun aber ist endgültig Schluss. Bitter wird nach dem zweiten Testspiel gegen Weltmeister Dänemark am Sonntag (14.15 Uhr) in der Hamburger Barclays Arena offiziell aus der Nationalmannschaft verabschiedet.

Bitter feiert Länderspiel-Debüt im Januar 2002

In der Tat: Bitter, mittlerweile 40 Jahre alt, hat so einige Schlachten in der DHB-Auswahl geschlagen. Sein Debüt am 4. Januar 2002 war der Anfang einer langen Karriere, gekrönt durch den WM-Triumph 2007 beim Wintermärchen in Deutschland. Der Erfolg vor 16 Jahren markiert die bis heute letzte Medaille einer deutschen Mannschaft bei einer Weltmeisterschaft.