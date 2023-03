WWE Hall of Famer erlebt grausamen Schicksalsschlag

Arn Anderson (am Mikrofon) trauert um seinen älteren Sohn Barrett © WWE Network

Fünf Monate nach der tödlichen Alkoholentzugstragödie um Kevin Nashs Sohn Tristen erlebt ein weiterer WWE Hall of Famer ein grausamen Schicksalsschlag.

Arn Anderson erlebt dasselbe Schicksal wie Kevin Nash und Ric Flair

Arn Anderson - bürgerlich: Marty Lunde - wurde in den achtziger Jahren berühmt als Mitglied der fiktiven Wrestling-Familie Anderson (Gene, Ole, später C.W. Anderson bei ECW) und der „Vollstrecker“ (Enforcer) der legendären „Four Horsemen“ um die Ikone „Nature Boy“ Ric Flair. Der Vater von WWE-Damenchampion Charlotte Flair machte vor zehn Jahren dasselbe durch wie Anderson: Am 29. März jährt sich der Tod von Flairs jüngstem Sohn Reid infolge einer Heroin-Überdosis. (HINTERGRUND: Die traurigen Schicksale der Four Horsemen)