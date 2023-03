Revierderby: Bengalo-Splitter im Auge - Frau mit Verbrennungen ins Krankenhaus

Beim Revierderby zwischen Schalke und Dortmund wird eine Frau am Auge verletzt und muss ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei zieht insgesamt ein positives Fazit.

Beim brisanten Revierderby zwischen dem FC Schalke und Borussia Dortmund ist eine Frau im Stadion am Auge verletzt worden.

In der Schalker Nordkurve erlitt sie Verbrennungen am Auge und am Augenlid, teilte die Polizei mit. Im Krankenhaus wurden der 30-Jährigen weitere Splitter eines Bengalos aus dem Auge entfernt.