Nationalspieler Florian Wirtz glaubt fest an eine erfolgreiche Aufholjagd mit Bayer Leverkusen.Wirtz glaubt an Aufholjagd mit Bayer Leverkusen

„Ich gehe davon aus, dass wir auch nächste Saison europäisch spielen. Wir haben noch die Europa League und genug Spiele in der Bundesliga“, sagte Wirtz in der Bild am Sonntag.

Wirtz fühlt sich in Leverkusen sehr wohl

Er selbst schaue nach seinem überstandenen Kreuzbandriss noch nicht "zu weit" in die Zukunft, sagte Wirtz und ergänzte mit Blick auf das Umfeld in Leverkusen: "Ich weiß, was ich hier habe. Das habe ich auch in der Reha gemerkt. Die Möglichkeiten, meinen Körper und mich als Fußballer auf die nächste Stufe zu bringen, sind einfach sehr gut, das Umfeld ist perfekt. Deswegen fehlt mir hier momentan nichts."