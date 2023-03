NHL: Draisaitl trifft und verliert Elf-Tore-Spektakel

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat in einem Elf-Tore-Spektakel einen Scorerpunkt verbucht, mit den Edmonton Oilers aber dennoch verloren.

New York (SID) - Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat in einem Elf-Tore-Spektakel den nächsten Scorerpunkt verbucht, mit den Edmonton Oilers aber dennoch eine Niederlage kassiert. Die Oilers verloren im kanadischen Duell bei den Toronto Maple Leafs mit 4:7, haben im Endspurt der regulären NHL-Saison aber gute Chancen im Kampf um die Playoffs.

Draisaitl erzielte im Schlussdrittel das Tor zum zwischenzeitlichen 4:6 aus Edmonton-Sicht. Es war der bereits 42. Saisontreffer des gebürtigen Kölners. Mit nun 98 Punkten bleibt Draisaitl in der Scorerwertung Zweiter hinter seinem Teamkollegen Connor McDavid, der in Toronto ein Tor und zwei Assists beisteuerte.

Auch Tim Stützle blieb trotz gleich zwei Assists in der Nacht zu Sonntag sieglos. Mit den Ottawa Senators verlor der 21-Jährige 2:5 bei den Vancouver Canucks. Stützle war an beiden Treffern der Gäste mit Vorlagen beteiligt, es waren seine Assistpunkte 38 und 39 in dieser Saison.