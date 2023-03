Auch Maria in Indian Wells ausgeschieden

Anzeige

Tatjana Maria ist als letzte deutsche Spielerin beim WTA-Turnier in Indian Wells ausgeschieden.

Indian Wells (SID) - Tatjana Maria ist als letzte deutsche Spielerin beim WTA-Turnier in Indian Wells ausgeschieden. Die Wimbledon-Halbfinalistin unterlag in der Nacht zu Sonntag der an Nummer acht gesetzten Russin Darja Kassatkina nach rund einer Stunde Spielzeit mit 2:6, 1:6.

In der ersten Runde hatte Maria die Italienerin Jasmine Paolini geschlagen. Die 35-Jährige aus Bad Saulgau war damit die einzige Deutsche, die es beim mit 8,8 Millionen Dollar dotierten Hartplatzturnier in die zweite Runde geschafft hat: Jule Niemeier und Laura Siegemund waren an ihren Auftakthürden gescheitert.

