Remis als Mutmacher? Labbadia will "Positives" mitnehmen

Einmal mehr verpasste der VfB Stuttgart den Befreiungsschlag in der Fremde, einmal mehr schlüpfte Bruno Labbadia auch deshalb im Anschluss in die Rolle des Mutmachers.

Der verdiente Punktgewinn also als Aufbruchssignal im Abstiegskampf? "Wir sind dran, natürlich wird die Zeit kürzer", sagte Labbadia, der seit seinem Amtsantritt in neun Bundesliga-Spielen nur einen Sieg feiern konnte und ganz tief in der Gefahrenzone steckt. Es gehe darum, "den Glauben festzuhalten und die Mannschaft zu stärken", betonte er.