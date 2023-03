3. Liga: FSV Zwickau – FC Erzgebirge Aue (Dienstag, 19:00 Uhr)

Am Dienstag trifft der FSV Zwickau auf Aue. Das letzte Ligaspiel endete für Zwickau mit einem Teilerfolg. 1:1 hieß es am Ende gegen den FC Viktoria Köln. Letzte Woche gewann Aue gegen Rot-Weiss Essen mit 2:1. Somit belegt der FC Erzgebirge Aue mit 30 Punkten den 14. Tabellenplatz. Im Aufeinandertreffen beider Kontrahenten in der Hinrunde hatte der FSV Zwickau denkbar knapp beim 1:0 die Oberhand behalten.