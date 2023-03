FC Bayern: Bei Cancelo wird Mané deutlich

Joao Cancelo zeigt bei seinem Comeback in der Bayern-Startelf gegen Augsburg eine starke Reaktion auf sein Reservisten-Dasein in den vergangenen Wochen. Sadio Mané macht sich im Gespräch mit SPORT1 für eine feste Verpflichtung stark. Die ist Stand heute aber unwahrscheinlich.

Ein imposanter Auftritt, nachdem er schon am Mittwoch beim Einzug ins Champions-League-Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain (2:0) Pluspunkte gesammelt und eine starke Reaktion auf seinen 90-minütigen Bankplatz am vorherigen Liga-Spieltag in Stuttgart gezeigt hatte – fand auch Teamkollege Sadio Mané.