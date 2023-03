Der Drahtseilakt des Max Ebel - RB-Chef am Sonntag im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 zu Gast

Sein Amtsantritt bei den Sachsen sorgte nicht nur in Gladbach, sondern auch in gesamt Fußball-Deutschland für großen Wirbel. Seit seiner Vorstellung Anfang Dezember letztes Jahr bekommt der 49-Jährige immer wieder Anfeindungen zu spüren.

Eberl wehrt sich gegen Anschuldigungen

Inzwischen wisse jeder, so steht es in der Mitteilung, „dass er schon lange vor seiner erfundenen ‚Erkrankung‘, die ihm dann zufällig und passenderweise den Weg nach Leipzig ebnete, mit Red Bull im Kontakt stand“. Während der Partie hielten sie zudem einige Schmähplakate hoch .

Farke mit hoher Wertschätzung für Eberl

Auf SPORT1 -Nachfrage erklärte Kramer nach der Pleite: „Im Gladbach-Kosmos sind viele wütend, dass er hier nicht mehr die Strippen zieht, was ich auch voll verstehen kann.“ Er sei Eberl aber persönlich sehr verbunden und dankbar trotz aller Störgeräusche.

Auch Gladbachs Trainer Daniel Farke betonte auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, dass er eine ganz hohe Wertschätzung für das habe, was Eberl bei der Borussia geleistet hat. „Weil ich in der Zeit nicht in Gladbach war, kann ich keinem vorschreiben, wie er sich emotional zu fühlen hat“, sagte der Trainer allerdings.