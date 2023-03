Frankreichs Handballer lösen EM-Ticket

Olympiasieger Frankreich hat das Ticket für die Handball-EM 2024 in Deutschland gelöst.

Olympiasieger Frankreich hat das Ticket für die Handball-EM 2024 in Deutschland gelöst. Der Rekordweltmeister gewann am Samstagabend 30:27 (16:14) gegen Polen und ist in der Qualifikationsgruppe 8 mit nun 8:0 Punkten nicht mehr von den ersten beiden Plätzen zu verdrängen.