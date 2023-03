2. Liga: Fortuna Düsseldorf – 1. FC Heidenheim 1846, 1:1 (1:1)

Tim Kleindienst brachte das Team von Frank Schmidt in der 20. Minute in Front. Emmanuel Iyoha beförderte das Leder zum 1:1 der Fortuna in die Maschen (27.). Der Schiedsrichter schickte schließlich beide Mannschaften ohne weitere Änderung am Spielstand in die Kabinen. Der Schiedsrichter zog die Rote Karte und beendete somit das Mitwirken von Denis Thomalla von Heidenheim (77.). In der Schlussphase nahm Daniel Thioune noch einen Doppelwechsel vor. Für Iyoha und Marcel Sobottka kamen Ao Tanaka und Rouwen Hennings auf das Feld (80.). Als Referee Schlager (Hügelsheim) das Spiel beendete, blieb der folgende Eindruck: Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich beide Teams nach dem Seitenwechsel wahrlich nicht, sodass es am Ende beim Unentschieden blieb.