Die traurige Geschichte einer einstigen NBA-Hoffnung

Er kam mit großer Euphorie 2017 in die NBA, doch davon ist sechs Jahre später kaum noch etwas übriggeblieben. Lonzo Ball von den Chicago Bulls steht vor einer ungewissen Zukunft. Grund dafür sind unerklärliche Schmerzen in seinem linken Knie. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

2017 wurde Ball von den Los Angeles Lakers an zweiter Stelle im Draft ausgewählt. Sein Vater LaVar tönte nach der Draft-Nacht: „Lonzo wird die Lakers gleich in seinem ersten Jahr in die Playoffs führen.“ Bei der ruhmreichen Franchise zeigte der Point Guard zwar bereits des Öfteren sein großes Potenzial. Für die Playoffs reichte es aber nicht, und bereits nach zwei Spielzeiten endete dieses Kapital in LA.