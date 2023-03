Bundesliga: FC Schalke 04 – Borussia Dortmund, 2:2 (0:1)

Nico Schlotterbeck brachte den FC Schalke 04 in der 38. Minute ins Hintertreffen. Borussia Dortmund nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Marius Bülter beförderte das Leder zum 1:1 von S04 in die Maschen (50.). Das 2:1 des BVB stellte Raphael Guerreiro sicher (60.). Für frischen Wind sollte Einwechselmann Kenan Karaman sorgen, dem Thomas Reis das Vertrauen schenkte (68.). Gleich drei Wechsel nahm Schalke in der 74. Minute vor. Michael Frey, Tom Krauß und Mehmet Aydin verließen das Feld für Simon Terodde, Eder Balanta und Tobias Mohr. Karaman witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:2 für die Gastgeber ein (79.). Wenig später kamen Anthony Modeste und Giovanni Reyna per Doppelwechsel für Sebastien Haller und Donyell Malen auf Seiten von Dortmund ins Match (81.). Gedanklich hatte der FC Schalke 04 den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte der Elf von Coach Edin Terzic am Ende noch den Teilerfolg.