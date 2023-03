Schalke beendet Dortmunder Erfolgslauf

Nationalspieler Nico Schlotterbeck (38.) und Raphael Guerreiro (60.) brachten die Dortmunder zweimal in Führung. Marius Bülter (50.) und der eingewechselt Kenan Karaman (79.) glichen für die Gelsenkirchener aus, die damit einen BVB-Vereinsrekord verhinderten: Mit dem neunten Bundesliga-Dreier in Folge hätte Dortmund für eine Bestmarke gesorgt.

Wenn der BVB schnell kombinierte, hatten die Königsblauen Probleme: So auch, als Donyell Malen (30.) und Marius Wolf (37.) an Fährmann scheiterten. Schlotterbeck traf aus der Distanz, als er nicht angegriffen wurde. Es war die logische Konsequenz aus der immer deutlicheren Überlegenheit der Gäste.

Doch Schalke steckte den ersten Rückstand in der Rückrunde weg: Nach einer Hereingabe von Michael Frey erzielte Bülter den Ausgleich. Es war das dritte Tor des Außenstürmers in den letzten drei Spielen. Lange über den Ausgleich freuen konnten sich die Gelsenkirchener nicht. Guerreiro brachte die Gäste mit einem sehenswerten Schuss in den Winkel erneut in Führung. Doch der in der 68. Minute eingewechselte Karaman glich abermals aus.