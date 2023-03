BBL: Alba stoppt Negativlauf gegen Chemnitz

Nach vier Pflichtspielpleiten in Folge hat der deutsche Basketballmeister Alba Berlin seine Negativserie gestoppt. Gegen die Chemnitz 99ers gewannen die ersatzgeschwächten Albatrosse am Samstag mit 101:91 (50:49) und verkürzten den Rückstand in der Basketball Bundesliga (BBL) auf Spitzenreiter Telekom Baskets Bonn vorübergehend. Bonn kann am Abend gegen die Würzburg Baskets aber noch kontern.