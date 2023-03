Vom Wind verweht: Skispringerin Althaus verpasst Sieg im Wind-Chaos von Oslo

Katharina Althaus holt den fünften Platz in Oslo © AFP/SID/JURE MAKOVEC

Katharina Althaus verpasst den Sieg in Oslo. Dabei wird die dreifache Weltmeisterin von Planica fällt dabei dem trubulenten Windverhältnissen zum Opfer.

Die Oberstdorferin führte am Holmenkollen in Oslo nach dem ersten Durchgang, fiel bei schwierigen Windverhältnissen aber noch auf den fünften Rang zurück. Der Sieg zum Auftakt der Raw-Air-Tour ging an die Österreicherin Chiara Kreuzer (Österreich).