Die brisante Ausbootung einer russischen Sport-Ikone

Die bekannteste Trainerin der rhythmischen Sportgymnastik wird für zwei Jahre von der GEF gesperrt. Bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio ist die Russin durch kontroverse Aussagen negativ aufgefallen.

Viner, bekannteste Trainerin der rhythmischen Sportgymnastik und Ikone im russischen Sport, wurde kürzlich für ihr Fehlverhalten bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio von der GEF (Gymnastics Ethics Foundation) für zwei Jahre gesperrt.

Ashram-Gold bei Olympia sorgt für Diskussionen

Die Israelin Lincy Ashram hatte in Tokio für eine märchenhafte Erfolgsgeschichte gesorgt. Im Einzelwettbewerb der rhythmischen Sportgymnastik holte sie die erste Goldmedaille überhaupt für Israel und setzte sich dabei gegen die favorisierte Russin Dina Averina durch.

Der Sensationssieg war in der Sportgemeinschaft kontrovers diskutiert worden. Die Israelin hatte zu dem Beat von Beyonces „Crazy in Love“ in ihrem letzten Auftritt ihr Band fallen gelassen. Die Schiedsrichter hatten Ashram dennoch zur Siegerin gekürt. Mehrere Länder hatten daraufhin Protest eingelegt.