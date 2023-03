Paris-Nizza: Pogacar dominiert - Schachmann gibt auf

Der 24-Jährige geht mit zwölf Sekunden Vorsprung auf den Franzosen David Gaudu (Groupama-FDJ) in die Schlussetappe am Sonntag, Tour-Champion Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) aus Dänemark ist Dritter (+0:58 Minuten).

Nicht mehr am Start war Maximilian Schachmann: Der Paris-Nizza-Sieger von 2020 und 2021 trat die Etappe am Samstag erkältungsgeschwächt nicht an.