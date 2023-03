Hockey-Weltmeister Deutschland gewinnt gegen Australien

Das Spiel am Samstag bedeutete auch ein schnelles Wiedersehen: Bei der WM war Australien Deutschlands Halbfinal-Gegner gewesen. Am 29. Januar gewannen die Männer des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) im indischen Bhubaneswar dann das Finale gegen Belgien und damit ihren dritten WM-Titel nach 2002 und 2006.

In der Pro League hat die deutsche Mannschaft ihren Viererpack nun zur Hälfte absolviert, je ein weiteres Spiel gegen Indien und Australien steht noch an. Am Montag (14.40 Uhr MEZ/DAZN) geht es gegen den Gastgeber weiter. Die Spiele in der erstklassig besetzten Pro League dienen der deutschen Mannschaft zur Vorbereitung auf die Heim-Europameisterschaft in Mönchengladbach (18. bis 27. August).