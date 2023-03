Aufholjagd geht weiter: Siebter Sieg in Folge für St. Pauli

Paulis Fans konnten den siebten Sieg in Serie bejubeln © AFP/SID/ODD ANDERSEN

Der FC St. Pauli hat seine Aufholjagd in der 2. Fußball-Bundesliga auch am 24. Spieltag fortgesetzt. Die Hamburger feierten durch ein 2:1 (1:1) gegen die SpVgg Greuther Fürth den siebten Sieg unter dem neuen Coach Fabian Hürzeler in Folge, rangieren aber immer noch acht Punkte hinter Relegationsplatz drei, den der 1. FC Heidenheim belegt.