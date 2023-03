Sieg gegen Espanyol: Real kommt der Spitze näher

Mit dem ersten Sieg in der spanischen Fußball-Meisterschaft seit drei Wochen hat Real Madrid den Druck auf Tabellenführer FC Barcelona etwas erhöht.

Mit dem ersten Sieg in der spanischen Fußball-Meisterschaft seit drei Wochen hat Real Madrid den Druck auf Tabellenführer FC Barcelona etwas erhöht. Die Mannschaft um den früheren deutschen Nationalspieler Toni Kroos gewann 3:1 (2:1) gegen Espanyol Barcelona und rückte als Tabellenzweiter bis auf sechs Punkte an den Erzrivalen heran. Barca kann jedoch am Sonntag wieder für den bisherigen Vorsprung sorgen.