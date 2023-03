Remis zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart - Silas kontert Rode

Nach einem ereignisarmen ersten Durchgang legt Eintracht Frankfurt nach der Pause einen Gang zu und geht in Führung. Doch der VfB Stuttgart sichert sich noch ein Remis.

Vier Tage vor dem Achtelfinal-Rückspiel bei der SSC Neapel musste sich das Team von Trainer Oliver Glasner im Duell mit den auswärtsschwachen Schwaben mit einem enttäuschenden 1:1 (0:0) begnügen und verpasste den fünften Heimsieg in Folge. (DATEN: Die Ergebnisse der Bundesliga)

Die Hessen gingen zwar durch Kapitän Sebastian Rode (55.) in Führung, der eingewechselte Silas (75.) glich aber für die Schwaben aus - in Neapel muss eine deutliche Steigerung her. (Das Spiel zum Nachlesen im Liveticker)