3. Liga: SpVgg Oberfranken Bayreuth – SV Waldhof Mannheim, 1:3 (1:2)

Mit einem 3:1-Erfolg im Gepäck ging es für den SV Waldhof Mannheim vom Auswärtsmatch bei SpVgg Oberfranken Bayreuth in Richtung Heimat. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Waldhof wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Team von Christian Neidhart hatte im nahezu ausgeglichenen Hinspiel mit 2:1 knapp die Nase vorn gehabt.

Bayreuth geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Fridolin Wagner das schnelle 1:0 für Mannheim erzielte. Nach nur 22 Minuten verließ Adrien Lebeau vom SV Waldhof Mannheim das Feld, Baris Ekincier kam in die Partie. Marten Winkler erhöhte für den Gast auf 2:0 (38.). In der Nachspielzeit (45.) gelang Markus Ziereis der Anschlusstreffer für SpVgg Oberfranken Bayreuth. Zur Pause wusste Waldhof eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. In der 72. Minute stellte Bayreuth personell um: Per Doppelwechsel kamen Tobias Stockinger und Alexander Groiß auf den Platz und ersetzten Alexander Nollenberger und Benedikt Kirsch. Die Schlussphase bestritt die Mannschaft von Coach Thomas Kleine nur noch zu zehnt, nachdem Felix Weber mit glatt Rot des Feldes verwiesen worden war (87.). Ekincier war es, der kurz vor Ultimo das 3:1 besorgte und Mannheim inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (90.). Mit dem Schlusspfiff durch Referee Haslberger (St. Wolfgang) stand der Auswärtsdreier für den SV Waldhof Mannheim. Man hatte sich gegen SpVgg Oberfranken Bayreuth durchgesetzt.